Англия

Новачок АПЛ хоче підсилитись гравцем МЮ.

Воротар Манчестер Юнайтед Дін Хендерсон може змінити клубну прописку влітку через нестачу ігрової практики.

Одним з претендентів на підписання футболіста є новачок Англійської Прем'єр-Ліги Ноттінгем Форест, повідомляє Фабріціо Романо.

Окрім того, в можливому договорі буде прописана сума викупу для "лісників" — 20 млн євро.

В минулому сезоні Хендерсон зіграв у трьох матчах за Манчестер Юнайтед, в кожному з них пропустивши по одному голу.

Transfermarkt оцінює 25-річного виконавця у 18 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до Хендерсона.