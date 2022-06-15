Англия

Клуб хоче підписати хавбека влітку.

Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно бажає підсилити лінію півзахисту і вже протягом довгого часу спостерігає за хавбеком Лідса Келвіном Філліпсом.

Офіційного запросу від "містян" Лідс ще не отримав, але, очікується, що найближчим часом це станеться.

Керівники Сіті впевнені, що зможуть домовитись о трансфері 26-річного футболіста за 45 чи 50 мільйонів євро. Також вони впевнені, що сам Філліпс мріє грати за цей клуб.

Келвін має стати заміною Фернандіньо, який влітку залишив Манчестер Сіті. Також гравець буде конкурувати з Родрі за місце у основному складі.

На рахунку півзахисника у минулому сезоні 23 матчі за Лідс, у яких він зумів забити один гол та віддати один асист. Його контракт діє до 2024 року.