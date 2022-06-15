Англия

Керівництво турніру підвергалося жорсткої критики минулого сезону.

Керівники англійської Прем'єр-ліги вирішили перед стартом сезону-2022/23 оновити правила щодо перенесення матчів.

Як повідомляє видання The Athletic, тепер перенесення надається лише в тому випадку, якщо "недоступність гравця у складі команди є справді винятковою".

Минулого сезону АПЛ критикували за неоднозначні правила перенесення ігор. Всього було перенесено 21 матч за різних обставин.

Основною причиною був COVID-19, але Тоттенгем, наприклад, виражав обурення щодо переносу матчу в січні проти Арсеналу не через коронавірус.

- Процес подачі заявок буде стандартним.

- Запити клубів до правління Прем’єр-ліги продовжуватимуть розглядатися на основі їхніх фактів та оцінюватися в кожному окремому випадку.

- Схвалення буде надано лише в тому випадку, якщо вплив недоступності гравця на команду клубу є справді винятковим і якщо відповідний клуб вжив усіх розумних заходів, щоб уникнути необхідності подавати заявку.

- Деталі в усіх заявках будуть і надалі перевірятися спеціалістами Ліги, перш ніж Рада ухвалить своє рішення.