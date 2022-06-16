Англия

Цього разу новинка містить у собі великий історичний підтекст.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги, спільно зі своїм технічним спонсором — брендом спортивного одягу Nike, представило новий футбольний м'яч, котрим наступного сезону гратимуть футболісти «елітної» першості.

Оновлений виріб є послідовником фірмової концепції Nike Flight, однак знову ключові зміни в дизайні припали на розташування та розмір окремих елементів.

На зміну хвилястим лініям зразка м’яча сезону-2021/22 прийшли більш чіткі контури геометричних фігур, які разом утворюють символи хрестиків уздовж усього покриття футбольного м’яча.

Окрім цього, сталою залишилася й технологія Nike AerowSculpt, яка полягає в розташування спеціальних канавок уздовж усього верхнього шару виробу, відтворюючи тим самим принципи м’яча для гольфу.

Завдяки такому підходу не відбувається хаотичної зміни траєкторії руху м’яча через вплив потоків повітря.

Також на поверхні нового м'яча можна побачити зображення корони.

Ключовою ж відмінністю виробу буде пряме посилання в його дизайні до м’яча 30-річної давнини, яким грали перший сезон в історії АПЛ.