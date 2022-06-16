Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Челсі у першому турі.
Віталій Миколенко, Getty Images
16 червня 2022, 11:49
Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар на сезон-2022/23 у чемпіонаті.
Сезон розпочнеться 5 серпня, а завершиться 28 травня. Першим поєдинком стане матч між Крістал Пелас та Арсеналом.
6 серпня відбудеться сім матчів, серед яких – Евертон Віталія Міколенко на своєму полі прийме Челсі.
Щодо Манчестер Сіті, то клуб, за який виступає Олександр Зінченко, на виїзді зіграє проти Вест Гема 7 серпня.
5 серпня
Крістал Пелас — Арсенал
6 серпня
- Фулгем — Ліверпуль
- Борнмут — Астон Вілла
- Лідс — Вулвергемптон
- Лестер — Брентфорд
- Ньюкасл — Ноттінгем Форест
- Тоттенгем — Саутгемптон
- Евертон — Челсі
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7 серпня
- Манчестер Юнайтед — Брайтон
- Вест Гем — Манчестер Сіті.
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Нагадаємо, що чемпіоном у сезоні-2021/22 став Манчестер Сіті.