Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар на сезон-2022/23 у чемпіонаті.

Сезон розпочнеться 5 серпня, а завершиться 28 травня. Першим поєдинком стане матч між Крістал Пелас та Арсеналом.

6 серпня відбудеться сім матчів, серед яких – Евертон Віталія Міколенко на своєму полі прийме Челсі.

Щодо Манчестер Сіті, то клуб, за який виступає Олександр Зінченко, на виїзді зіграє проти Вест Гема 7 серпня.

5 серпня

Крістал Пелас — Арсенал

6 серпня

  • Фулгем — Ліверпуль
  • Борнмут — Астон Вілла
  • Лідс — Вулвергемптон
  • Лестер — Брентфорд
  • Ньюкасл — Ноттінгем Форест
  • Тоттенгем — Саутгемптон
  • Евертон — Челсі
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7 серпня

  • Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Вест Гем — Манчестер Сіті.
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Нагадаємо, що чемпіоном у сезоні-2021/22 став Манчестер Сіті.