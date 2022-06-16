Англия

Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Челсі у першому турі.

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар на сезон-2022/23 у чемпіонаті.

Сезон розпочнеться 5 серпня, а завершиться 28 травня. Першим поєдинком стане матч між Крістал Пелас та Арсеналом.

6 серпня відбудеться сім матчів, серед яких – Евертон Віталія Міколенко на своєму полі прийме Челсі.

Щодо Манчестер Сіті, то клуб, за який виступає Олександр Зінченко, на виїзді зіграє проти Вест Гема 7 серпня.

5 серпня

Крістал Пелас — Арсенал

6 серпня

Фулгем — Ліверпуль

Борнмут — Астон Вілла

Лідс — Вулвергемптон

Лестер — Брентфорд

Ньюкасл — Ноттінгем Форест

Тоттенгем — Саутгемптон

Евертон — Челсі



7 серпня

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Вест Гем — Манчестер Сіті.



Нагадаємо, що чемпіоном у сезоні-2021/22 став Манчестер Сіті.