Англия

Нідерландець може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Челсі лідирує у боротьбі за Маттейса де Лігта, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, на 22-річного футболіста також претендують Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Барселона та ПСЖ.

"Сині" перебувають у пошуках центрального захисника, після того, як клуб покинули Антоніо Рюдігер та Андреас Крістенсен.

Крім де Лігта, Челсі також виявляє інтерес до Жюля Кунде та Преснеля Кімпембе.

Раніше була інформація, що де Лігт готовий продовжити контракт із Ювентусом, якщо клаусулу буде зменшено.