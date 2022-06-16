Англия

Гравець останні два роки провів у орендах в інших клубах.

У цьому сезоні англійський Лідс лише в останній момент зумів зберегти за собою прописку в Прем’єр-лізі, тож наразі має проводити активну літню трансферну кампанію задля приведення власного складу до належного вигляду.

Зокрема, "павичі" хочуть підсили свою лінію атаки за рахунок перспективного французького виконавця Арно Калімуендо.

Останніх два роки вихованець та гравець французького Парі Сен-Жермен провів у Лансі на правах орендної угоди, у складі якого зіграв 65 матчів, забивши при цьому 21 м’яч та віддавши шість гольових передач.

Британські журналісти вважають перемовини щодо гравця перспективними, проте непозбавленими труднощів.

Річ у тім, що "червоно-сині", окрім 20 млн євро за власного виконавця, бажають отримати ще й право пріоритетного зворотного викупу, урахувавши свій досвід із минулими вихованцями академії накшталт нападника німецького РБ Лейпциг Крістофера Нкунку.