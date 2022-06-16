Англия

25-річний футболіст може поповнити склад новачка англійської Прем'єр-ліги.

Дін Хендерсон став ближчим до переходу в Ноттінгем Форест, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, ще нічого не підписано, але перехід має дуже високі шанси на те, щоб здійснитись.

Очікується, що це буде оренда на один сезон із опцією викупу за 20 мільйонів фунтів.

В минулому сезоні Хендерсон зіграв у трьох матчах за Манчестер Юнайтед, в кожному з них пропустивши по одному голу.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до Хендерсона.