Англия

"Каноніри" можуть підсилити склад двома гравцями.

Лондонський Арсенал подовжує перемовини по підписанню нових футболістів в літнє трансферне вікно.

Клуб впевнений, що їм вдастся закрити угоди по двум футболістам — Габріелю Жезусу з Манчестер Сіті та Юрі Тілемансу з Лестера.

Жезус більше не має бажання залишатись в Сіті. Після того, як "містяни" підписали Ерлінга Холанда, бразилець вирішив піти.

Арсенал готовий запропонувати 50 мільйонів євро за гравця. Це на 20 мільйонів більше за першу пропозицію, яку Сіті відхилив.

Щодо Тілеманса, то бельгієць ще не вирішив, чи варто йому йти з Лестера. Але боси "канонірів" дуже хочуть бачити його в основному складі вже на початку сезону.