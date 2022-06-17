Англия

Функціонер визнає, що УЄФА починає серйозніше ставитись до обмежень.

Новий власник Челсі Тодд Боулі заявив, що правила фінансового фейр-плей від УЄФА починають діяти, і клуби більше не зможуть підписувати гравців "за будь-яку ціну" через ризики санкцій.

"Фінансовий фейр-плей починає діяти, і це обмежить можливість залучати гравців за будь-яку ціну. УЄФА сприймає це серйозно і буде продовжувати ставитися до цього серйозно. Будуть суворі фінансові санкції та дискваліфікація зі спортивних змагань".

Також Боулі зазначив, що Челсі буде працювати за "американською моделлю розвитку фінансового потенціалу".

"Ми вважаємо, що глобальний відбиток цього виду спорту дійсно нерозвинутий. Є чотири мільярди вболівальників європейського футболу. Є 170 мільйонів уболівальників НФЛ. Світовий клубний футбол – це частка медіа-грошей НФЛ.

Тож я думаю, що є можливість втілити частину цього американського менталітету в англійський спорт і по-справжньому розвинути його", — сказав Боулі під час конференції SuperReturn International у Берліні.