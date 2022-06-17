Англия

Португальський клуб непогано заробив на футболісті.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про продав півзахисника Фабіу Вієйри лондонському Арсеналу.

Повідомляється, що сума трансферу складе 40 мільйонів євро, п'ять з яких залежать "від досягнень гравця".

Арсенал поки не підтвердив придбання офіційно. Вірогідно, клуб зробить це після проходження гравцем медичного огляду.

У сезоні-2021/22 Фабіу Вієйра провів 39 поєдинків за Порту, в яких відзначився сімома голами та шістнадцятьма асистами.

Нагадаємо, що раніше Арсенал підписав правого вінгера Маркіньоса з Сан-Паулу.