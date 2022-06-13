Англия

19-річний бразилець продовжить кар'єру на Емірейтс Стедіум.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Маркуса Вінісіуса Олівейри Аленкара, більш відомого як Маркіньос, права якого раніше належали Сан-Паулу.

19-річний нападник молодіжної збірної Бразилії підписав із "канонірами" довгостроковий контракт, точні умови якого не уточнюються.

Всього за першу команду Сан-Паулу Маркіньос провів 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює молодого вінгера у 7 мільйонів євро.

"Ми раді завершити трансфер із Сан-Паулу, оскільки Маркіньос був гравцем, за яким ми спостерігали деякий час. У свої 19 він ще дуже молодий, тому є гравцем майбутнього. Ми з нетерпінням чекаємо, що Маркіньос приєднається до нас на передсезонному зборі, буде відчувати себе як вдома і продовжить рости та розвиватися разом з нами", — сказав технічний директор Арсеналу Еду.