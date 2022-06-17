Лісандро Мартінес потрапив до сфери інтересів лондонців.
лісандро мартінес, getty images
17 червня 2022, 21:09
Центральний захисник Аяксу та збірної Аргентини Лісандро Мартінес може змінити клуб влітку.
Футболіст потрапив до сфери інтересів лондонського Арсеналу, повідомляє Девід Орнштейн.
Амстердамський клуб вже відхилив першу пропозицію "канонірів" розміром в 30 млн євро, але лондонці не будуть відступатись від Мартінеса.
В минулому сезоні 24-річний виконавець зіграв у 36 матчах за Аякс, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.
Раніше Арсенал підписав Фабіу Вієйру з Порту.