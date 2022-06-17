Центральний захисник Аяксу та збірної Аргентини Лісандро Мартінес може змінити клуб влітку.

Футболіст потрапив до сфери інтересів лондонського Арсеналу, повідомляє Девід Орнштейн.

Амстердамський клуб вже відхилив першу пропозицію "канонірів" розміром в 30 млн євро, але лондонці не будуть відступатись від Мартінеса. 

В минулому сезоні 24-річний виконавець зіграв у 36 матчах за Аякс, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше Арсенал підписав Фабіу Вієйру з Порту.