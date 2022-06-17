Англия

Лісандро Мартінес потрапив до сфери інтересів лондонців.

Центральний захисник Аяксу та збірної Аргентини Лісандро Мартінес може змінити клуб влітку.

Футболіст потрапив до сфери інтересів лондонського Арсеналу, повідомляє Девід Орнштейн.

Амстердамський клуб вже відхилив першу пропозицію "канонірів" розміром в 30 млн євро, але лондонці не будуть відступатись від Мартінеса.

В минулому сезоні 24-річний виконавець зіграв у 36 матчах за Аякс, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше Арсенал підписав Фабіу Вієйру з Порту.