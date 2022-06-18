Англия

Німецький чемпіон зробить якісне підсилення власної команди.

Через кілька днів після програного фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, нападник англійського Ліверпуля Садіо Мане сповістив свій клуб, що не планує продовжувати чинну угоду, строк якої добігає кінця вже наприкінці наступного сезону.

Майже одразу після цього почалися спроби збоку мюнхенської Баварії отримати згоду "червоних" на продаж сенегальського форварда, які напередодні завершилися згодою віце-чемпіонів Англії.

Клуби домовилися щодо 32 млн євро гарантованої компенсації за 30-річного виконавця, до яких у майбутньому можуть бути долучені ще близько 6 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Власне Садіо отримає задля підписання трирічний контракт одразу після вдалого проходження медогляду, який, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, заплановано на наступний вівторок (21 червня).

У цьому сезоні Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.