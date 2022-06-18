Англия

Повідомлялося, що данський хавбек вирішив не продовжувати контракт із Брентфордом.

Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен, виходячи з останньої неофіційної інформації, вирішив залишити Брентфорд цього літа на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 30-річного данця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.

За інформацією джерела, обидва клуби з АПЛ хочуть отримати Еріксена у якості вільного агента і ведуть з ним переговори.

У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.