Повідомлялося, що данський хавбек вирішив не продовжувати контракт із Брентфордом.
Крістіан Еріксен, getty images
18 червня 2022, 17:57
Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен, виходячи з останньої неофіційної інформації, вирішив залишити Брентфорд цього літа на правах вільного агента.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 30-річного данця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.
За інформацією джерела, обидва клуби з АПЛ хочуть отримати Еріксена у якості вільного агента і ведуть з ним переговори.
У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.