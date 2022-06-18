26-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.
МАРКО АСЕНСІО, GETTY IMAGES
18 червня 2022, 21:58
Ліверпуль зацікавлений у послугах Марко Асенсіо, повідомляє AS.
За інформацією джерела, "червоні" контактували із оточенням 26-річного футболіста. Раніше вважалося, що лідером на придбання іспанця є лондонський Арсенал.
Реал запропонував новий контракт Асенсіо, але якщо він не погодиться, мадридський клуб розраховує підписати Сержа Гнабрі з Баварії.
У сезоні-2021/22 Асенсіо провів 31 матч у Прімері: на його рахунку 10 голів.