Англия

Лондонському клубу потрібно спочатку визначитись із гравцями на інших позиціях.

Бразильський півзахисник Артур Мело є один із прикладів суперечливої трансферної політики каталонської Барселони та туринського Ювентуса, бо в жодному з цих клубів так і не зміг зрештою стати визначальним виконавцем, після свого переїзду до Європи влітку 2018 року.

Останній сезон 25-річний виконавець провів у складі "Старої Синьйори", проте за 31 зіграний матч відзначився лише одним гольовим пасом, що безумовно не є тим показником, на який хотів би спиратися під час вибору гравця до центральної лінії його керманич Массіміліано Аллегрі.

Однак фактично єдиним реальним претендентом на придбання цього виконавця вже більше півроку залишається лондонський Арсенал.

"Каноніри" не стали турбувати агентів Артура під час зимової трансферної паузи, однак і з настанням літньої перерви, згідно з повідомленням італійської преси, буде намагатися до останнього витримувати нейтралітет під час перемовин.

Це пояснюється рішенням Арсеналу спочатку закрити інші проблемні позиції, після чого вже переходити до вирішення питань із власним центром поля.

Нагадаємо, що ще на початку сезону-2020/21 Артур перейшов до Ювентуса зі складу каталонської Барселони.