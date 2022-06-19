Англия

Манчестер Сіті буде готовий розлучитися з англійцем влітку, якщо не домовиться з ним щодо нового контракту.

Один з лідерів атаки Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, у послугах англійського вінгера зацікавлений лондонський Челсі, головний тренер якого Томас Тухель особисто хотів би бачити Рахіма у своїй команді.

На даному етапі, за інформацією джерела, офіційних пропозицій по Стерлінгу від Челсі не надходило.

Багато в чому ця угода залежить від інших можливих трансферів "синіх", включаючи Ромелу Лукаку (оренда в Інтер) та Усмана Дембеле (можливе підписання на правах вільного агента).

Нагадаємо, що контракт Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті спливає влітку 2023 року. Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.