Англия

"Синьо-гранатові" вже давно домовилися з агентом бразильця, але його цінник та інтерес інших клубів є для них проблемою.

У лютому цього року Барселона зуміла домовитися з футбольним агентом Деку, який представляє інтереси вінгера та лідера Лідс Юнайтед Рафіньї, щодо умов п'ятирічного контракту з його клієнтом.

Проте, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, офіційної пропозиції клубу АПЛ від "блаугранас" щодо 25-річного бразильця ще досі не надходило.

Керівництво "павичів" хоче заробити за Рафіньї 55 мільйонів євро і не збирається йти на поступки, що є проблемою для Барселони.

Крім цього, переїзд креативного вінгера на Камп Ноу може не відбутися не лише через проблеми каталонців із фінансами. Інші клуби, особливо лондонський Арсенал, також націлені підписати Рафінью, через що Барселоні доведеться поспішити, якщо вона розраховує все-таки отримати бразильця.

Минулого сезону Рафінья провів за Лідс 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.