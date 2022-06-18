Англия

Габріель Жезус, Юрі Тілеманс, Рафінья та Лісандро Мартінес, як і раніше, є цілями "канонірів".

У поточне трансферне вікно лондонський Арсенал уже встиг оформити трансфери 19-річного правого вінгера Сан-Паулу Маркіньоса та 22-річного плеймейкера Порту Фабіу Вієйри, проте на цьому робота "канонірів" щодо посилення складу на завершується і плануються в ідеалі ще чотири трансфери.

Як повідомляє The Athletic, мова йдеться про форварда Манчестер Сіті Габріела Жезуса, центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса, вінгера Лідс Юнайтед Рафінью та лівоногого центрального захисника Аякса Лісандро Мартінеса, який також може закрити лівий фланг оборони.

Насамперед Арсенал прагне закрити угоду щодо Жезуса. 50 мільйонів фунтів, які потребує Сіті, а також фінансові умови самого гравця не є проблемою для "канонірів".

Щодо Тілеманса, то його підписання залежить від того, чи покине команду Граніт Джака. Для самого бельгійця немає проблеми залишитися ще на один рік у Лестері, а потім змінити клубну прописку на правах вільного агента. 25 мільйонів фунтів, які зараз вимагають "лисиці", також не є проблемою для лондонського клубу.

Трансфер Рафіньї багато в чому залежить від того, чи залишиться в Арсеналі Ніколя Пепе, на якого не розраховує Артета. Саме на зміну івуарійцю розглядається 25-річний бразилець, але при цьому "каноніри" хотіли б відбити певну суму від свого рекордного трансферу в особі Пепе.

Шляхом підписання центрбека Лісандро Мартінеса з Аякса головний тренер Арсеналу Мікель Артета хотів би додати глибини та універсальності у складі. 24-річний аргентинець може виступити як лівим центральним захисником, так і ліворуч на фланзі. Зважаючи на те, що Нуну Тавареш може піти в оренду, "канонірам" буде потрібен конкурент для Кірана Тірні на лівому фланзі оборони. Зазначається, що першу пропозиція Арсеналу щодо Мартінеса приблизно в 30 мільйонів євро Аякс вже відхилив.