Англия

Клуб хоче бачити свого вихованця у складі.

Лондонський Челсі ще не розпочав повноцінну трансферну кампанію, не враховуючи цілого списка гравців, які повернулись із оренд.

Лонг-ліст головного тренера "пенсіонерів" поповнився ще одним футболістом. Їм став захисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Натан Аке.

Томас Тухель особисто бажає бачити центрбека у складі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Вихованець Челсі, який залишив клуб у 2017 році, не є основним вибором тренерського штабу. Якщо захисника Севільї Жюля Кунде не вдастся підписати, то клуб перемкнеться на нідерландця.

У сезоні-2021/22 Аке провів за "містян" 26 матчів в усіх змаганнях, у яких забив три голи.