Англия

24-річний футболіст може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Теммі Абрагам може продовжити кар'єру в іншому клубі, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, на 24-річного футболіста претендують Манчестер Юнайтед та Арсенал. Ці клуби є головними претендентами, але на нападника претендує ще один неназваний клуб з АПЛ.

Проте Рома не хоче розлучатися зі своїм футболістом. Окрім того, Абрагам сам задоволений знаходженням у складі римської команди.

У сезоні-2021/22 Абрагам провів 37 ігор: на його рахунку 17 голів у Серії А.