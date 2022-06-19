Англия

Лондонський клуб розраховує отримати 27-річного футболіста.

Рахім Стерлінг – топ-мета для Челсі на літнє трансферне вікно, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, перша пропозиція "синіх" у розмірі 25 мільйонів євро та бонуси була відхилена.

Тим не менш, Челсі повернеться з покращеною пропозицією найближчим часом. Манчестер Сіті готовий відпустити футболіста цього літа.

Повідомляється, що "міщани" хочуть отримати за Стерлінга близько 55-60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті спливає влітку 2023 року. Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.