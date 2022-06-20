Англия

З приходом нового власника не знайдеться місце для росіянки у структурі клубу.

Найближчим часом Марина Грановська піде з Челсі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, за трансфери відповідатиме новий власник клубу Тодд Боелі. Крім того, більше залучений до діяльності клубу на ринку буде Томас Тухель.

Також Боель візьме на себе частину обов'язків Брюса Бака – голови ради директорів Челсі, який найближчим часом аналогічно покине Челсі.

Нагадаємо, що через санкції та тиск з боку уряду Великобританії, Роман Абрамович був змушений продати Челсі.