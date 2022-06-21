Лондонський клуб розраховує підписати бразильського нападника.
РІШІРЛІСОН, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 11:12
Челсі вирішив поборотися за нападаючого Евертона Рішарлісона, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, "сині" складуть конкуренцію Тоттенгему у цьому питанні.
За чутками, за свого футболіста "іриски" хочуть отримати більше 50 мільйонів євро.
У поточному сезоні бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, що раніше Рішарлісон та Вінісіус мало не побилися під час тренування збірної Бразилії.