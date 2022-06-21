Англия

Лондонський клуб розраховує підписати бразильського нападника.

Челсі вирішив поборотися за нападаючого Евертона Рішарлісона, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, "сині" складуть конкуренцію Тоттенгему у цьому питанні.

За чутками, за свого футболіста "іриски" хочуть отримати більше 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, що раніше Рішарлісон та Вінісіус мало не побилися під час тренування збірної Бразилії.