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У двох атакуючих гравців "Селесао" стався конфлікт, причина якого невідома.

Під час підготовки національної збірної Бразилії до товариського матчу з Японією, що відбудеться цього понеділка, на тренуванні "Селесао" між двома гравцями атаки стався конфлікт.

Учасниками сварки стали вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор та форвард Евертона Рішарлісон, які зчепилися один з одним під час тренування.

Як повідомляє Daily Mail, причина сварки між атакуючими гравцями невідома, проте їхнім партнерам зі збірної Бразилії довелося втрутитися та розняти їх, щоб не довести сварку до бійки.

Завдяки втручанню інших гравців Бразилії, включаючи Неймара та Лукаса Пакета, учасники конфлікту відпустили футболки одне одного. Підсумком стало те, що Вінісіус і Рішарлісон розійшлися в різні боки.