Англия

Німець продовжить кар'єру в Англії.

Центральний захисник Бохуму Армел Белла-Кочап близький до трансферу у Саутгемптон.

"Святі" домовились із представником Бундесліги щодо трансферу футболіста, повідомляє The Athletic.

Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро, а сам Белла-Кочап підпише довгостроковий контракт. Відзначимо, що 20-річний центрбек провів всю кар'єру к складі Бохуму.

В минулому сезоні футболіст зіграв у 22 матчах Бундесліги, не відзначившись результативними діями.

Раніше Саутгемптон оголосив про підписання воротаря Манчестер Сіті.