Німець продовжить кар'єру в Англії.
армел белла-кочап, getty images
21 червня 2022, 16:16
Центральний захисник Бохуму Армел Белла-Кочап близький до трансферу у Саутгемптон.
"Святі" домовились із представником Бундесліги щодо трансферу футболіста, повідомляє The Athletic.
Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро, а сам Белла-Кочап підпише довгостроковий контракт. Відзначимо, що 20-річний центрбек провів всю кар'єру к складі Бохуму.
В минулому сезоні футболіст зіграв у 22 матчах Бундесліги, не відзначившись результативними діями.
Раніше Саутгемптон оголосив про підписання воротаря Манчестер Сіті.