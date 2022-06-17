Англия

Найкращий гравець сезону в Портсмуті приєднався до команди Ральфа Газенхюттля.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Гевіна Базуну, права якого раніше належали Манчестер Сіті.

20-річний ірландець підписав зі "святими" повноцінний контракт, який буде розрахований на наступні п'ять років.

Gavin Bazunu is a SAINT 😇 pic.twitter.com/OrmGwZK3ed — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 17, 2022

Минулого сезону Базуну виступав за Портсмут з Ліги 1 на правах оренди і був визнаний найкращим гравцем.

Гевін провів за Портсмут 44 матчі в третьому дивізіоні Англії, в яких він пропустив 51 гол і 16 поєдинків зіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що підписання молодого ірландця коштувало Саутгемптону 12 мільйонів фунтів плюс бонуси.