Найкращий гравець сезону в Портсмуті приєднався до команди Ральфа Газенхюттля.
Гевін Базуну, southamptonfc.com
17 червня 2022, 18:13
Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Гевіна Базуну, права якого раніше належали Манчестер Сіті.
20-річний ірландець підписав зі "святими" повноцінний контракт, який буде розрахований на наступні п'ять років.
Минулого сезону Базуну виступав за Портсмут з Ліги 1 на правах оренди і був визнаний найкращим гравцем.
Гевін провів за Портсмут 44 матчі в третьому дивізіоні Англії, в яких він пропустив 51 гол і 16 поєдинків зіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що підписання молодого ірландця коштувало Саутгемптону 12 мільйонів фунтів плюс бонуси.