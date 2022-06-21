Англия

Австрійський нападник може перебратися в іншу команду.

Нападник Штутгарта Саса Каладжич після успішного сезону привернув увагу кількох європейських клубів.

Як повідомляє видання Bild, австрійський нападник зацікавив Тоттенгем та Брайтон, які вже контактували з агентами гравця.

На рахунку Каладжича п'ять голів за 14 матчів в рамках Бундесліги минуого сезону. Transfermarkt оцінює австрійця в 22 млн євро.

Нагадаємо, що також на нападника претендує Рома, яка розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля.