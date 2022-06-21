Австрійський нападник може перебратися в іншу команду.
Саса Каладжич, getty images
21 червня 2022, 18:59
Нападник Штутгарта Саса Каладжич після успішного сезону привернув увагу кількох європейських клубів.
Як повідомляє видання Bild, австрійський нападник зацікавив Тоттенгем та Брайтон, які вже контактували з агентами гравця.
На рахунку Каладжича п'ять голів за 14 матчів в рамках Бундесліги минуого сезону. Transfermarkt оцінює австрійця в 22 млн євро.
Нагадаємо, що також на нападника претендує Рома, яка розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля.