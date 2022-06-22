Англия

Голкіпер може вирушити до Франції.

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага може змінити клуб цього літа.

Нещодавно Ніцца попрощалась зі своїм голкіпером Вальтером Бенітесом, що вирушив до ПСВ та шукає відповідну заміну аргентинцю, повідомляє Footbamercato.

"Гімнасти" звернули свою увагу на голкіпера Челсі Кепу, який не має достатньої ігрової практики в своєму клубі та готові орендувати іспанця на один сезон.

Самого Кепу такий варіант цікавить, адже воротареві потрібна стабільна практика напередодні чемпіонату світу в Катарі, що відбудеться взимку.

Минулого сезону 27-річний виконавець зіграв 15 матчів за "синіх", в яких пропустив десять м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Нагадаємо, що Челсі готовий продати Аррісабалагу, щоб не перешкоджати його розвитку.