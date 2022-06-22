Англия

Захисник може поповнити новачка АПЛ.

Новачок АПЛ Ноттінгем Форест продовжує працювати на трансферному ринку. Команда ще не підписувала нових гравців, та першим може стати захисник Майнца Мусса Ніакате.

Лідер оборонної ланки німецької Команди вже за крок до переходу у новий клуб. Про це пише повідомляє журналіст Екрем Конур.

Усна домовленість між гравцем та клубом вже досягнута. Сторони найближчим часом підпишуть контракт до 2026 року.

У сезоні-2021/22 німецької Бундесліги на рахунку Ніакате 30 матчів за Майнц, у яких він забив чотири голи.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест зацікавлений у воротареві Манчестер Юнайтед Діні Хендерсоні.