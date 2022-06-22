Англия

Біллі Куметіо вирушить за ігровою практикою до Аустрії з Відня.

Центральний захисник Ліверпуля Біллі Куметіо змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніл Джонс.

За інформацією джерела, 19-річний француз має вирушити за гравців у віденську Аутсрію.

Мова йдеться про оренду на один сезон.

Також повідомляється, що Ліверпуль з великою ймовірністю відправить в оренду наступних гравців: Ріса Вільямса, Джейка Кейна, Сеппа ван ден Берга, Оуена Бека, Пола Глетзела та Лейтона Кларксона.