Англия

Раян Фредерікс пройшов медогляд у Борнмуті.

Крайній захисник Раян Фредерікс цього літа змінить клубну прописку і залишить Вест Гем на правах вільного агента.

Як повідомляє Sky Sports, 29-річний англієць залишиться в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією джерела, Фредерікс пройшов медогляд у Борнтмуті, який підвищився у класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу.

У кампанії-2021/22 Фредерікс провів за Вест Гем 15 неповних матчів (745 хвилин), у яких він заробив одну жовту картку.

Нагадаємо, що український нападник Андрій Ярмоленко також залишив Вест Гем на правах вільного агента.