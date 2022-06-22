Англия

Футболіст визначився зі своїм майбутнім.

Нападник Дербі Каунті Майкл Ебіовей відмовився переходити у Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст вирішив, що йому краще перейти у Крістал Пелас влітку. Його контракт з новим клубом буде розрахований до 2027 року.

Окрім Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас у молодому нігерійці був зацікавлений Монако, але клуб також отримав відмову.

Наприкінці червня у нього закінчується контракт із Дербі — клуб вилетів до Першої ліги Англії. На його рахунку один гол та два асисти у 16 матчах.