Англия

Футболіст так і не став основним у Тоттенгемі.

Півзахисник Тоттенгема Харрі Вінкс може перейти до Евертона. Про це повідомляє видання Sky Sports.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард зацікавлений у гравцеві та дав зелене світло на трансфер.

Вінкс, який так і не зміг стати невід'ємною частиною основного складу Тоттенгема, сам хоче змінити клуб.

Він провів лише 19 матчів в АПЛ у минулому сезоні, у яких відзначився одним асистом. Але у Лізі Конференцій та кубкових змаганнях був основним.

26-річний футболіст є вихованцем "шпор" та виступає за клуб з 2014 року.