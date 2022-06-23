Англия

30-річний голкіпер близький до переходу до складу "сорок".

Ньюкасл та Бернлі домовилися про перехід Ніка Поупа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, сьогодні, 23 червня, англійський футболіст пройде медичний огляд перед підписанням контракту із "сороками".

Про суму компенсації за перехід до Ньюкасла не повідомляється. Нагадаємо, що за підсумками сезону Бернлі вилетів до Чемпіоншипу.

Минулого сезону у воротаря 36 матчів за Бернлі з дев'ятьма сухими іграми.