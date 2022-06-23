Англия

Чергове підсилення для команди Гвардіоли.

Придбання норвезького нападника Ерлінга Голанда жодним чином не зупинило активність англійського Манчестер Сіті на трансферному ринку.

Наступним кандидатом на підсилення команди Хосепа Гвардіоли є іспанський лівий захисник Марк Кукурелья, із яким його співгромадянин мав можливість познайомитись ще під час своєї каденції на чолі каталонської Барселони на початку минулого десятиліття.

У складі основної команди "блаугранас" 23-річний виконавець так і не зміг заграти, тому свого часу спробував сили в складах Ейбару, Хетафе, утім зрештою знайшов своє місце заме в англійському Брайтоні.

Уже в першому сезоні іспанець став фактично незмінним гравцем основного складу, провівши 38 матчі, у яких забив один гол та зробив дві гольові передачі.

Гвардіола мав можливість осторонь спостерігати за розвитком Кукурельї, тож зрештою погодив його трансфер із клубом.

Як повідомляє іспанська преса, Сіті наразі зробив ставку в розмірі 35 млн євро.