Англия

"Червоним" не цікавий півзахисник Челсі.

Крістіан Пулішич не входить до сфери інтересів Ліверпуля, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

За його інформацією, "червоні" шукають гравця в лінію атаки після відходу Садіо Мане до Баварії, проте американський футболіст не є метою Ліверпуля.

З чуток, Ліверпуль виявляє інтерес до Марко Асенсіо з Реала.

У сезоні-2021/22 Пулішич провів 22 гри в АПЛ: на його рахунку 6 голів та 2 результативні передачі.