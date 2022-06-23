Англия

30-річний футболіст має визначитись із клубом, у якому продовжить кар'єру.

Манчестер Юнайтед та Брентфорд зробили пропозицію Крістіану Еріксена, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні дияволи" та "бджоли" чекають на остаточну відповідь від 30-річного півзахисника.

МЮ хоче підписати Еріксена на правах вільного агента, а Брентфорд – продовжити контракт.

Зазначимо, що інтерес до футболіста також мав Тоттенгем, але "шпори" вирішили зосередитись на інших виконавцях.

У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.