30-річний футболіст має визначитись із клубом, у якому продовжить кар'єру.
КРІСТІАН ЕРІКСЕН, GETTY IMAGES
23 червня 2022, 15:33
Манчестер Юнайтед та Брентфорд зробили пропозицію Крістіану Еріксена, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "червоні дияволи" та "бджоли" чекають на остаточну відповідь від 30-річного півзахисника.
МЮ хоче підписати Еріксена на правах вільного агента, а Брентфорд – продовжити контракт.
Зазначимо, що інтерес до футболіста також мав Тоттенгем, але "шпори" вирішили зосередитись на інших виконавцях.
У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.