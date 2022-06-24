Англия

"Червоні дияволи" намагаються підписати бразильського вінгера Аякса.

Атакуючий півзахисник амстердамського Аякса Антоні може у літнє трансферне вікно вирушити на підвищення до сильнішого чемпіонату.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Манчестер Юнайтед є лідером у боротьбі за 22-річного бразильця.

В Антоні особисто зацікавлений новий головний тренер МЮ Ерік тен Хаг, тому цей футболіст є головною метою манкуніанців цього літа.

Минулого сезону Антоні провів за Аякс 32 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 10 асистів.