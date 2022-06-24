Англия

Екс-гравець Ліверпуля обрав нове місце продовження кар'єри.

Півзахисник збірної Уельсу Джо Аллен вирішив піти з Сток Сіті. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, футболіст відмовився від пропозиції нового контракту з клубом Чемпіоншипу, але з ліги не піде.

Наступним етапом кар'єри 32-річного хавбека має стати Свонсі, який проявляв до нього інтерес протягом минулого сезону.

Аллен останні шість років захищав кольори Стока. Він є вихованцем Свонсі, який залишив у 2012 році, перейшовши у Ліверпуль.

У минулому сезоні на рахунку Аллена за Сток 44 поєдинки, у яких він відзначився лише однією гольовою передачею.