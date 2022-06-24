Англия

Це буде можливе після закінчення оренди.

Новачок Англійської Прем'єр-Ліги Ноттінгем Форест близький до підписання воротаря Манчестер Юнайтед Діна Хендерсона.

Клуби майже узгодили трансфер на правах оренди, повідомляє Фабріціо Романо.

Також стало відомо, що "лісники" не будуть мати права викупу футболіста. Сторони не змогли дійти згоди в цьому питанні, але це може обговорюватись після закінчення оренди.

В минулому сезоні Хендерсон зіграв у трьох матчах за Манчестер Юнайтед, в кожному з них пропустивши по одному голу.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до Хендерсона.