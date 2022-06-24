Захисник все ж перейде до стану "сорок".
СВЕН БОТМАН, GETTY IMAGES
24 червня 2022, 21:10
Захисник Ліллю Свен Ботман не перейде до стану чемпіонів Італії Мілану, а продовжить кар'єру в Ньюкаслі.
Англійський клуб зміг вмовити футболіста здійснити трансфер, хоча "россонері" довгий час були впевнені в підписанні нідерландського виконавця.
Ньюкасл заплатить за Ботмана 40 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо.
У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.
Раніше повідомлялось, що захисник не хоче переходити до Ньюкаслу через мрію грати за Мілан.