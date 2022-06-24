Англия

Захисник все ж перейде до стану "сорок".

Захисник Ліллю Свен Ботман не перейде до стану чемпіонів Італії Мілану, а продовжить кар'єру в Ньюкаслі.

Англійський клуб зміг вмовити футболіста здійснити трансфер, хоча "россонері" довгий час були впевнені в підписанні нідерландського виконавця.

Ньюкасл заплатить за Ботмана 40 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось, що захисник не хоче переходити до Ньюкаслу через мрію грати за Мілан.