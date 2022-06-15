Захисник не хоче переходити до середняка АПЛ.
свен ботман, getty images
15 червня 2022, 11:07
Захисник Ліллю Свен Ботман став однією з головних трансферних цілей Мілана та Ньюкасла на літнє трансферне вікно.
Тим не менш, сам нідерландець вже вирішив для себе, за який клуб він хоче грати у майбутньому.
Не дивлячись на те, що "сороки" пропонують футболісту майже вдвічі більший контракт, сам Ботман продовжує наполягати на переході до Мілану, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Справа в тому, що виконавець мріє грати саме за "россонері", і не хоче продавати свою мрію за гроші.
У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.
Раніше повідомлялось, за яку суму Лілль готовий відпустити свого футболіста.