Италия

Захисник не хоче переходити до середняка АПЛ.

Захисник Ліллю Свен Ботман став однією з головних трансферних цілей Мілана та Ньюкасла на літнє трансферне вікно.

Тим не менш, сам нідерландець вже вирішив для себе, за який клуб він хоче грати у майбутньому.

Не дивлячись на те, що "сороки" пропонують футболісту майже вдвічі більший контракт, сам Ботман продовжує наполягати на переході до Мілану, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Справа в тому, що виконавець мріє грати саме за "россонері", і не хоче продавати свою мрію за гроші.

У минулому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось, за яку суму Лілль готовий відпустити свого футболіста.