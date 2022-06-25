Англия

Футболіст може долучитись до свого колишнього одноклубника.

Сезон-2021/22 для центрального захисника англійського Манчестер Сіті Сі Джея Ігана-Райлі виявився достатньо насиченим, бо 19-річному юнакові випали нагоди дебютувати в складі основної команди в матчах Ліги чемпіонів УЄФА, Прем’єр-ліги та Кубку англійської ліги.

Однак пробитися до основного складу "містян" крізь досвідчених виконавців для англійця виглядає доволі складним завданням, тож найближчим часом варто очікувати інформації щодо нового повороту його професійної кар’єри.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, із метою трансферу Си Джея до Манчестер Сіті звернувся Бернлі, який за підсумками цього сезону опинився в Чемпіоншипі.

Ідеться про повноцінний перехід юного виконавця, якого під свій нагляд хоче отримати Венсан Компані, колишній гравець чинних чемпіонів Англії, який із нового футбольного року розпочне співпрацю з "бордовими".

Загалом у цьому сезоні Іган-Райлі відіграв 29 матчів, зробивши один гольовий пас.