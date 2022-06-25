Англия

Клуб порівняв півзахисника з відомим футбольним журналістом.

За підсумками цього сезону Борнмут здобув перепустку до англійської Прем’єр-ліги, посівши другу сходинку в Чемпіоншипі, тому "вишні" одразу від початку літнього трансферного вікна почали придивлятися до потенційних кандидатів на підсилення власного складу.

Колишній захисник лондонського Вест Гема Раян Фредерікс був одним із перших новачків команди в цій компанії, тоді як сьогодні, 25 червня, Борнмут оголосив про підписання ще одного виконавця.

Екс-півзахисник Блекберна Джо Ротвелл, який є вихованцем академії Манчестер Юнайтед, долучився до складу "вишень" на правах вільного агента.

"Джо зарекомендував себе як видатний півзахисник Чемпіоншипа протягом останніх кількох сезонів, і ми віримо, що він зможе продовжити свій розвиток під керівництвом головного тренера Скотта Паркера та його команди", — заявив виконавчий директор Ніл Блейк із приводу цього підписання.

Цікавим буде зауважити, що клуб із гумором поставився до презентації новачка, порівнявши його зовнішній вигляд із відомим футбольним журналістом Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Ротвелл зіграв 42 матчі, забивши три голи та віддавши 10 гольових передач.