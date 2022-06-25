"Сині" всерйоз зацікавлені у 27-річному футболісті.
РАХІМ СТЕРЛІНГ, GETTY IMAGES
25 червня 2022, 18:22
Челсі контактує з агентом Рахіма Стерлінга, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За даними ряду британських ЗМІ, англійський футболіст є пріоритетом "синіх" як посилення атакуючої лінії. У його послугах особисто зацікавлений головний тренер Челсі Томас Тухель.
Очікується, що Манчестер Сіті запросить за свого футболіста близько 50-60 мільйонів фунтів. Контракт Стерлінга з "городянами" розрахований до літа 2023 року.
Минулого сезону Стерлінг провів 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 17 голів та 9 результативних передач.