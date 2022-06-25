Англия

"Городяни" не хочуть продавати португальського хавбека.

Манчестер Сіті хоче зберегти Бернарду Сілву у своєму складі та вірить, що так і буде, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "міщани" знають, що "Барселона задихається від боргів" і навряд чи зможе потягнути придбання португальця.

Крім того, Манчестер Сіті отримав позитивні сигнали від сім'ї Сілви: наголошується, що гравець задоволений своєю грою та життям у Манчестері.

У поточному сезоні Сілва провів 50 матчів на клубному рівні: на його рахунку 13 голів та сім результативних передач.