Англия

Бразильський нападник близький до того, щоб стати "каноніром".

Найближчим часом Габріель Жезус має стати гравцем Арсеналу, повідомляє ESPN.

За 25-річного футболіста "каноніри" заплатять 45 мільйонів фунтів. Крім того, близько 10 мільйонів Манчестер Сіті може отримати як бонус залежно від того, наскільки успішно бразилець виступатиме за нову команду.

Очікується, що Жезус підпише контракт на п'ять років із Арсеналом.

У сезоні-2021/22 він провів 28 матчів в АПЛ і записав на свій рахунок 8 голів.