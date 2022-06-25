Англия

Іспанський футболіст може поповнити склад "міщан" найближчим часом.

Марк Кукурелья близький до переходу до Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 23-річний захисник за крок від переходу до складу чемпіона Англії. Ще наприкінці травня іспанець погодив умови особистого контракту із "міщанами".

Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року.

У сезоні-2021/22 Кукурелья відіграв 35 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку один гол та одна результативна передача.